En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón

En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 15:09:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al caerle encima, por accidente, un portón, un hombre de la tercera edad perdió la vida.

Al respecto se informó que Marcó Antonio “N”, de 61 años de encontraba trabajando en un domicilio de la calle Francisco J. Múgica.

En un momento determinado, por accidente le cayó encima un portón lo que le ocasionó lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

Lamentablemente mientras recibía atención médica, el sexagenario perdió la vida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón
Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 
Autoridades abaten a un presunto criminal y hieren a otro en enfrentamiento en Chihuahua
Ataque armado deja un hombre sin vida en calles de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Del escritorio al penal: capturan a ex asesora de García Luna por lavar millones de trama criminal
Sostienen reunión Torres Piña y García Harfuch; dialogaron para seguir avanzando en la construcción de la paz y la seguridad en Michoacán
Ataque armado deja un hombre sin vida en calles de Celaya, Guanajuato
Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Comentarios