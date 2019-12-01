En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 15:09:03

Apatzingán, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al caerle encima, por accidente, un portón, un hombre de la tercera edad perdió la vida.

Al respecto se informó que Marcó Antonio “N”, de 61 años de encontraba trabajando en un domicilio de la calle Francisco J. Múgica.

En un momento determinado, por accidente le cayó encima un portón lo que le ocasionó lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

Lamentablemente mientras recibía atención médica, el sexagenario perdió la vida.