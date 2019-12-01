Sostienen reunión Torres Piña y García Harfuch; dialogaron para seguir avanzando en la construcción de la paz y la seguridad en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 15:43:55

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2025.- El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el titular de la FGE de Michoacán, señaló que hablaron sobre el fortalecimiento de la coordinación institucional para seguir avanzando en la construcción de la paz y la seguridad en la entidad.

“Desde la Fiscalía General del Estado reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México en el marco del Plan Michoacán, compartiendo información, estrategias y acciones que permitan combatir la delincuencia, garantizar el acceso a la justicia y brindar mayor tranquilidad a las y los michoacanos”, aseveró el funcionario.

Cabe resaltar que ambas instituciones han estado en constante coordinación y comunicación para reforzar la seguridad de Michoacán.