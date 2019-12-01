Deja segunda tormenta invernal, localidades cubiertas de nieve y bajas temperaturas en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 17:39:08

Durango, Durango, a 11 de enero de 2026.- La segunda tormenta invernal provocó condiciones climáticas severas en el estado de Durango, con presencia de nieve, aguanieve y un notable descenso en las temperaturas. Ante este escenario, Protección Civil Municipal activó acciones de apoyo dirigidas a personas en situación de calle en la capital del estado.

Durante la mañana de este domingo, varios municipios reportaron la caída de aguanieve. En Nuevo Ideal, localidades como La Soledad y Astilleros de Abajo amanecieron cubiertas por una capa de hielo. Situaciones similares se registraron en Canatlán, Santiago Papasquiaro, Topia y Canelas.

En contraste, Tepehuanes fue el único municipio que confirmó la presencia de nieve, específicamente en la comunidad de San Pedro de los Pescadores, durante las primeras horas del día.

A pesar de su fama como “el congelador de México”, la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, no presentó la temperatura más baja en esta ocasión. Luego de alcanzar los menos 19 grados el sábado, el domingo registró una mínima de 5.5 grados bajo cero y sin precipitaciones.

La temperatura más baja de la jornada se reportó en el poblado de Navíos, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital duranguense, donde el termómetro descendió hasta los seis grados bajo cero.

En Súchil se registraron menos dos grados, mientras que en la ciudad de Durango la mínima fue de tres grados, con una sensación térmica considerablemente inferior.

Ante las bajas temperaturas, la Dirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Gustavo Paredes, llevó a cabo recorridos para brindar atención a personas sin hogar. De acuerdo con el funcionario, únicamente dos adultos mayores aceptaron ser trasladados a un albergue municipal, mientras que al resto se le proporcionaron cobijas y se mantuvo vigilancia constante cada tres horas para verificar su estado de salud.