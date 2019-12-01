Defiende Sheinbaum alza de impuestos a bebidas azucarada, tabaco y videojuegos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 13:50:02

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo defendió el alza a los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos, que estipula el Paquete Económico 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que dicha decisión no es una medida recaudatoria, sino que se tomó como una decisión en beneficio de la salud y de atención a problemas sociales.

“Hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino lo que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, sostuvo la mandataria mexicana.

Según el Paquete Económico 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas se duplicará hasta los 3,08 pesos por litro, incluidas aquellas con endulzantes no calóricos.

Mientras tanto, el tabaco verá su tasa aumentada del 160 al 200 por ciento, con un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030 y la incorporación de nuevos productos como las “bolsas de nicotina”.

Además, plantea un impuesto especial de 8 por ciento a los servicios digitales de videojuegos violentos y un alza en el gravamen a las casas de apuestas en línea, que pasará de 30 a 50 %.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum indicó que os recursos generados se destinarán a un fondo especial para atender enfermedades vinculadas con el consumo de refrescos y tabaco, como la diabetes y la obesidad.