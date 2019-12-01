Declaran con muerte cerebral al niño Dylan, único sobreviviente de choque que involucra a la GN en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 07:12:41
Charo, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Dylan Gibrán, un niño de 5 años fue declarado con muerte cerebral en el hospital de Charo, Michoacán, tras sufrir graves lesiones en un incidente vial.

Cabe señalar que era el único sobreviviente del choque en el que se vio involucrada una patrulla de la Guardia Nacional y en el que murieron sus padres y hermanos, en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Se dio a conocer que sus familiares tomaron la decisión de donar sus órganos, luego de que los médicos confirmaron que no logró recuperarse de las lesiones provocadas por el impacto.

El peqieño se convirtió en la quinta víctima del accidente ocurrido el pasado fin de semana. En el lugar del siniestro fallecieron su madre, María Bibiana, de 30 años, y sus hermanos Ulises y Karima, de 2 y 11 años. Su padre, Ronal, de 41 años, fue trasladado al hospital con heridas graves y murió poco después.

La familia se desplazaba en un vehículo compacto rojo cuando fue impactada por la camioneta de la Guardia Nacional, lo que generó una serie de colisiones que involucraron también a una motocicleta y otra camioneta sobre la avenida Madero Poniente, a la altura del puente Palo Alto, en la colonia La Florida.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las causas del accidente.

