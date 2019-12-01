Dará una conferencia de prensa este lunes el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla que había desaparecido en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2026.- El profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue reportado como desaparecido en Nuevo León tras un incidente en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ofrecerá su testimonio público este lunes.

La conferencia de prensa se realizará a las 13:00 horas en el Auditorio Papa Francisco, dentro de las instalaciones de la institución educativa.

Escobar Barrios fue visto por última vez el 2 de enero, día en que arribó a la terminal aérea de Monterrey y fue detenido por elementos de la Guardia Nacional debido a una presunta falta administrativa. Posteriormente, fue puesto a disposición de la policía municipal de Apodaca, que lo liberó días después. Desde ese momento se perdió toda comunicación con su familia y compañeros de trabajo.

Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó los protocolos de búsqueda. Quince días después, el académico fue localizado en un centro de rehabilitación perteneciente al ayuntamiento de Juárez, luego de que el personal del lugar reconociera su imagen en las fichas de búsqueda difundidas en medios y redes sociales y notificara a las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el docente recibió apoyo en dicho centro tras haber permanecido varios días en estado de desorientación. Aunque presentaba signos de confusión al momento de ser ubicado, las autoridades confirmaron que su estado de salud físico es bueno.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido información adicional sobre el avance del caso. En tanto, el profesor solicitó la presencia inmediata de sus familiares para restablecer comunicación directa antes de rendir declaraciones formales ante el Ministerio Público.