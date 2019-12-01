Dan el último adiós a Eduardo Olvera, presidente del DIF de Jerécuaro

Jerécuaro, Guanajuato, 16 de marzo de 2026.- Alrededor de 400 personas se concentraron en el templo de San Miguel arcángel para dar el último adiós a Eduardo Olvera García, presidente del DIF, esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo de este municipio.
Poco a poco minutos antes de la 1:00 de la tarde de este lunes familiares, amigos y ciudadanos acompañaron con música el cortejo fúnebre.
Fue el pasado viernes que Eduardo Olvera y otro hombre identificado por la Fiscalía Regional del Estado como "Juan" "N" perdieron la vida y dos más resultaron heridos cuando convivían en un Modelorama tras ser víctimas de un ataque armado por sujetos desconocidos.
El suceso fue notificado a las autoridades donde agentes de investigación criminal y peritos recopilaron la información correspondiente para integrar el acta para poder esclarecer los hechos