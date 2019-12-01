Dan de alta a minero rescatado tras colapso en la mina Santa Fe de Sinaloa; sigue la búsqueda de trabajadores atrapados

Mazatlán, Sinaloa, a 30 de marzo de 2026.- Luego de permanecer hospitalizado tras ser rescatado de la mina Santa Fe, José Alejandro Cástulo Colín fue dado de alta al no presentar lesiones de gravedad, informaron autoridades médicas. El trabajador, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, logró salir del nosocomio por su propio pie, acompañado de sus familiares que viajaron a Mazatlán para estar con él.

De acuerdo con los reportes, el minero únicamente presentó deshidratación y algunas heridas en brazos y piernas, sin complicaciones mayores en su estado de salud.

Sobre los momentos previos al accidente, relató que se encontraba laborando cuando, al intentar salir, observó una corriente de lodo descendiendo por la mina, lo que le hizo pensar que una presa de desechos había colapsado. Ante la imposibilidad de evacuar, optó por resguardarse en un contrapozo, donde permaneció mientras el nivel del material seguía en aumento.

En su testimonio, señaló que decidió mantenerse en ese punto a la espera de ser auxiliado. “Lo que tenga que ser que sea”, expresó al recordar la incertidumbre que vivió durante el tiempo que permaneció atrapado.

El minero también explicó que permaneció en silencio tratando de percibir cualquier señal de rescate, hasta que finalmente escuchó a los equipos de auxilio, momento en el que comenzó a gritar para facilitar su ubicación. “Estuve guardando la calma, paciente dije, me resignada a que, si me encontraban o no, lo que Dios dijera”, añadió.

Respecto a sus compañeros, indicó que se encontraban aproximadamente 100 metros más abajo del sitio donde él fue localizado, sin que lograra tener contacto con ellos debido a la oscuridad y el silencio en la zona.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que las labores de búsqueda continúan de manera ininterrumpida con el objetivo de localizar a los tres mineros restantes, manteniendo la esperanza de hallarlos con vida.

Detalló que el rescate de José Alejandro fue posible gracias a que pidió auxilio al escuchar la maquinaria y a los rescatistas, además de que pudo orientar sobre la posible ubicación de sus compañeros.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han avanzado cerca de cinco kilómetros al interior de la mina y descendido unos 250 metros, en condiciones complejas debido a las zonas cubiertas por lodo provenientes de la presa colapsada.