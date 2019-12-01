Dan de alta a Francisco Zapata Nájera, minero rescatado en la mina Santa Fe, en El Rosario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 21:09:14

Culiacán, Sinaloa, 11 de abril de 2026.- Francisco Zapata Nájera, el minero que fue rescatado después de permanecer 13 días atrapado a unos 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, fue dado de alta del hospital tras recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, el trabajador permaneció dos días bajo cuidados médicos debido a un cuadro severo de deshidratación que presentó al momento de ser extraído por un grupo de rescatistas militares y civiles el pasado miércoles 8 de abril.

Durante su estancia hospitalaria se le realizaron diversos estudios para evaluar su estado de salud, tras lo cual se determinó otorgarle el alta médica el viernes.

Mientras tanto, continúan los trabajos de extracción de agua y lodo al interior de los túneles, principalmente en una zona donde se presume podría encontrarse el cuarto y último minero que quedó atrapado, con la esperanza de hallarlo con vida.