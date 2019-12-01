Dan a conocer lista de pacientes atendidos por el IMSS tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 22:09:09

Oaxaca, Oaxaca, a 28 de diciembre de 2025.- Después de que esta mañana se registrara el accidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trasladó a seis heridos al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz y 23 personas se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero.

Asimismo, el IMSS-Bienestar dio a conocer que hasta el momento brinda atención médica a 41 personas lesionadas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

11 personas lesionadas reciben atención en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, todos en el estado de Oaxaca.

22 en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán.

2 en el hospital de Salina Cruz.

6 en Tehuantepec.

Además, publicaron una lista de las personas que se encuentran identificadas hasta el momento:

Hospital IMSS Bienestar de Juchitán

1. Martha Lidia Santiago Antonio

2. Liliana del Carmen González Cruz

3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez

4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez

5. Abigail Lizárraga Arias

6. María Fernanda Serrano Moreno

7. Elidia de la Cruz López

8. Jorge Alberto Hernández

9. Ximena Ríos

10. Luis Augusto Kat Canto

11. Livia A. Alvarado

12. Akwjo Salazar Rodríguez

13. Ulises Jáuregui García

14. Calli Santiago Antonio

15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández

16. Nelli Rosario Arana Serrano

17. Mellani Zaragoza Medina

18. Abril Solórzano Cruz

19. Víctor Ventral Ordóñez

20. Miguel Ángel Fabre Bajaron

21. Patricia Castro Sánchez

Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec

1. Gustavo Alejandro del Toro González

2. Felipe Calvo Chipas

3. Guadalupe Ruiz Zambrano

4. María del Carmen Chiñas Reyes