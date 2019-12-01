Cumplir con tratado de Aguas causaría "hambre" en la frontera, advierten agroindustriales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:59:47
Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió que entregar agua a Estados Unidos para evitar aranceles, como lo propuso el presidente estadounidense Donald Trump, provocaría “hambre” y un daño económico severo en seis estados fronterizos de México.

“Si tú entregas el agua estarías poniendo en riesgo el agua para consumo humano y obviamente agua para producir (en el campo mexicano)”, afirmó el representante agrario.

Asimismo, el líder empresarial sostuvo que la medida afectaría a comunidades y productores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, quienes dependen del recurso hídrico tanto para abastecimiento básico como para actividades agrícolas.

Según Esteve Recolons. Cumplir con el tratado de Aguas, generaría un problema serio para la región fronteriza, donde millones de personas y cientos de miles de hectáreas de cultivo dependen de los sistemas de riego.

“Sin lugar a duda (La medida impulsada por EE.UU.) generaría mucha hambre y mucho daño en la zona. Generaría una migración a los Estados Unidos que nadie podría parar”, expresó el directivo.

