Culmina Coesfo primera etapa de aspersión aérea en San Andrés Yatuni para controlar y combatir plaga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:54:22
Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de diciembre de 2025.- La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) concluyó la primera fase de aspersión aérea con Beauveria Bassiana en 40.28 hectáreas de la localidad de San Andrés Yatuni, como parte de las acciones para el control y combate del insecto defoliador que afecta los bosques de la Sierra de Juárez.

Durante esta intervención en esta población del municipio de Santiago Xiacuí, el equipo técnico de la dependencia trabajó de manera coordinada con las autoridades de bienes comunales y agrarias, además, técnicos forestales locales, quienes brindaron el respaldo necesario para la correcta ejecución de estas acciones.

Estas labores forman parte del programa integral de sanidad forestal impulsado por el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, que prioriza la atención temprana de plagas, fortalecimiento de los ecosistemas y protección de los territorios comunitarios.

