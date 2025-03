Crematorios clandestinos de Teuchitlán estaban bajo resguardo estatal, informa Sheinbaum

Ciudad de México, a 13 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el predio en el que fueron localizados los tres crematorios clandestinos en Teuchitlán, estaba bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024.

“Hoy por ejemplo nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar, que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía estatal”, argumentó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó lo que ocurrió después con dicho inmueble, conocido como Rancho Izaguirre, luego de que la Fiscalía de Jalisco lo había asegurado.

“Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía estatal en el resguardo, no porque haya algo mal, no, no. Presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo que se resguarda también por un tiempo los inmuebles”, agregó la mandataria mexicana.

No obstante, consideró que es necesario que las autoridades realicen sus investigaciones antes de sacar conclusiones, ya que, la única información disponible es la de los colectivos de personas buscadoras.