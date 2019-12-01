"Cooperación sin subordinación", reitera Sheinbaum sobre relación con EEUU

"Cooperación sin subordinación", reitera Sheinbaum sobre relación con EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:30:26
Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la relación con Estados Unidos solamente se dará bajo el principio de colaboración sin subordinación.

Asimismo, la mandataria mexicana recalcó su compromiso de atender la inseguridad y la violencia en su territorio, así como de evitar el tráfico de drogas hacia la Unión Americana.

No obstante, afirmó que el Gobierno estadounidense debe reforzar las acciones para impedir el ingreso ilegal de armas a México.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, sostuvo que este enfoque busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, sin afectar la soberanía nacional ni la toma de decisiones internas del país.

