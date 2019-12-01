Convoy humanitario Nuestra América zarpa desde México a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 11:15:37

Puerto Progreso, Yucatán, a 21 de marzo 2026.- La delegación mexicana del convoy Nuestra América zarpó con ayuda humanitaria para Cuba desde Puerto Progreso, Yucatán.

No obstante, otros dos barcos sufrieron retrasos por mal clima que los obligaron a detener el viaje momentáneamente en la Isla Mujeres.

En ese sentido, Adnaan Stumo, coordinador marítimo de la iniciativa, explicó que se prevé mal tiempo en la travesía, razón por la que finalmente fue retrasada la salida de los dos veleros ubicados en la isla caribeña.

“Tenemos un pequeño problema con los vientos. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque hay mucha gente esperándonos ahí, pero vamos a tener que enfrentar un poco de mal tiempo”, detalló el líder activista.

Dicha misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio del deterioro económico en Cuba y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Se contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, solo el buque que partió desde Puerto Progreso pudo zarpar, además con un día de retraso respecto a su salida originalmente prevista para el 19 de marzo.

Prevén que la embarcación arribe al puerto de La Habana, el próximo 23 de marzo.

En el buque se transportan alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.