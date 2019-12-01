Continúa la búsqueda de dos trabajadores tras derrumbe de edificio en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc

Continúa la búsqueda de dos trabajadores tras derrumbe de edificio en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 22:57:34
Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- Equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda para localizar a dos trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de un edificio en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los trabajos son coordinados por la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, quien supervisa las acciones de rescate en la zona junto con personal de distintas dependencias.

Durante las labores, la funcionaria señaló que será complicado encontrar con vida a los trabajadores debido a las condiciones del derrumbe; sin embargo, indicó que se mantiene la confianza de que hayan podido resguardarse en algún espacio que les permita mantenerse a salvo mientras continúan las tareas de búsqueda.

De acuerdo con información de las autoridades, el inmueble presentaba antecedentes de daño estructural desde los sismos de 1985 y 2017. Debido a estas afectaciones, previamente se había solicitado al propietario del edificio realizar la demolición del predio.

Mientras continúan las maniobras entre los escombros, elementos de emergencia mantienen acordonada el área para garantizar la seguridad durante las labores de rescate.

