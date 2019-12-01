Contaminación bacteriana, supuesta causa de muertes por sueros vitaminados en Sonora

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- El secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que el caso relacionado con la aplicación de llamados “sueros vitaminados” en una clínica de Sonora ha dejado hasta ahora 10 personas afectadas, entre ellas seis que perdieron la vida y dos que permanecen hospitalizadas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que también se identificó un caso adicional, correspondiente a una persona que no recibió el suero intravenoso, pero sí una inyección en la rodilla. Este paciente presentó algunos síntomas, aunque posteriormente fue dado de alta.

El titular de la Secretaría de Salud explicó que los primeros análisis de laboratorio apuntan a la posible presencia de contaminación bacteriana en los productos utilizados. Señaló que varios pacientes mostraron niveles elevados de glóbulos blancos y signos de coagulación intravascular, condiciones médicas que suelen estar asociadas con procesos de sepsis.

Indicó que las autoridades sanitarias continúan a la espera de resultados definitivos para determinar con precisión lo ocurrido, al tiempo que reconoció que este tipo de tratamientos se ha vuelto una práctica común en algunos lugares, donde se ofrecen para tratar el cansancio o incluso los efectos del consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, señaló que se investiga qué sustancias contenían los sueros, ya que no se trataría únicamente de mezclas de vitaminas. En algunos casos, dijo, los tratamientos incluso fueron promocionados como si incluyeran células madre, algo que, advirtió, no tiene sustento ni utilidad en ese contexto.

Kershenobich reiteró el llamado a la población a evitar este tipo de procedimientos, al advertir que muchos de estos productos no aportan beneficios reales y pueden representar un riesgo para la salud.