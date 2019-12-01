Considera Sheinbaum que es "muy probable" que redadas antiinmigrantes y racismo hayan influido en elecciones de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 14:51:30

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que es “muy probable” que las redadas antiinmigrantes y el racismo hayan influido en las preferencias de los votantes durante las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que análisis recientes del comportamiento electoral apuntan a esa tendencia entre votantes latinos, incluidos connacionales y personas de origen mexicano con derecho a sufragar en la Unión Americana.

La mandataria mexicana consideró que es lógico pensar que hubiera influido el racismo, así como las redadas contra personas “por su color de piel” y “por su origen étnico”.

Un día antes la presidenta Sheinbaum celebró los triunfos de Gina Hinojosa en Texas y Xavier Becerra en California, ambos demócratas con raíces mexicanas.

Cabe señalar que la encuesta de UnidosUS a 3 mil 14 votantes latinos en estados y distritos seleccionados encontró que el 17 % de quienes apoyaron a Trump en 2024 votaron ahora por demócratas para la Cámara de Representantes.