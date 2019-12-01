Confirman SSP y PC Michoacán manifestación pacífica en Uruapan con 2 mil 500 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 13:01:47

Uruapan, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación Estatal de Protección Civil informan que la movilización registrada este día en el municipio de Uruapan se desarrolla de manera pacífica.

De acuerdo con el monitoreo operativo de las corporaciones de seguridad y Protección Civil, se registra una concurrencia aproximada de 2 mil 500 asistentes que provienen de diversos estados del país como Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Ciudad de México.

Para salvaguardar la integridad tanto de los participantes como de la población local y automovilistas, la SSP mantiene un dispositivo vial y de proximidad social en las principales rutas y puntos de concentración.