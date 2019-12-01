Confirman que la tormenta “Mario” se degradó a depresión tropical; advierten que las lluvias intensas y los fuertes vientos continuarán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 16:58:43

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó esta tarde, que la tormenta “Mario”, se degradó a depresión tropical, aunque remarcó, que esta seguirá manteniendo desprendimientos nubosos, los cuales ocasionarán lluvias intensas en la Península de Baja California.

El SMN aseguró que la depresión tropical seguirá debilitándose gradualmente, así como alejándose de las costas de México, ya que a las 15:15 horas, localizaron al fenómeno aproximadamente a 585 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, y a 800 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas.

Además, también informaron que las lluvias intensas que se van a presentar, vendrán acompañadas por descargas eléctricas, propiciando muy probablemente inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como les fuertes vientos podrían provocar la caída de anuncios publicitarios y árboles.

Ante esto, el SMN le pidió a la población de la península de Baja California, extremar precauciones, siguiendo las recomendaciones que ofrece Protección Civil, así como estar al pendiente de los canales oficiales, para así saber cualquier actualización sobre el clima.