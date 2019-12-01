Confirman dos casos de gusano barrenador en Tamaulipas; establecen cerco sanitario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:27:59

Altamira, Tamaulipas, 5 de enero del 2026.- Autoridades de Tamaulipas confirmaron la detección de dos casos del gusano barrenador en la entidad, uno en la zona centro y otro en el sur del estado, por lo que se implementaron cercos sanitarios con el objetivo de evitar la propagación de esta plaga.

Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario Pecuario y Forestal en Tamaulipas, informó que el caso más reciente se localizó en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Altamira, una zona cercana al río Tamesí y colindante con el estado de Veracruz. El funcionario detalló que se trata de un equino que presentaba una lesión, en la cual se detectaron larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

“El reporte se dio en el ejido Llano Grande, del municipio de Altamira, prácticamente a la orilla del río Tamesí; se trata de un equino lesionado”, explicó Amaya García. Añadió que este caso fue reportado de manera oportuna por los propietarios del animal, quienes ya habían aplicado un producto cicatrizante proporcionado previamente por las autoridades durante visitas preventivas en la región.

El subsecretario señaló que, tras la evaluación, se determinó que el caso se encuentra inactivo; sin embargo, como medida preventiva, se procedió a establecer un cerco sanitario alrededor de la comunidad afectada.

Dicho cerco contempla un radio de 20 kilómetros en la zona focal y de 40 kilómetros en la zona perifocal.

Estas acciones buscan impedir la expansión de la mosca hacia otras comunidades cercanas, como Vueltas de las Yeguas y Mata del Abra, entre otras.

Las autoridades reiteraron el llamado a productores y ganaderos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y a seguir las recomendaciones sanitarias para proteger al ganado y evitar la dispersión de la plaga.