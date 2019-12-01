Confirman detención de hombre que acosó sexualmente a Sheinbaum en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 07:44:30
Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de Uriel “N”, hombre que tocó y besó sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba por el Centro Histórico de la capital.

El sujeto, aparentemente en estado de ebriedad se acercó a la mandataria por la espalda, la abrazó y le besó el cuello cuando se dirigía a pie a un evento en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Momentos después, el equipo de seguridad de la jefa del Ejecutivo federal retiró al sospechoso, quien de acuerdo con el  Registro Nacional de Detenciones fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes penales, la gobernante fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la ciudad capital.

Cabe señalar que, el porcentaje de mujeres en México que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2 %, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

