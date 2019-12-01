Confirman al menos 32 muertes por sarampión en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 11:17:59
Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- En México se han confirmado al menos 32 muertes por sarampión y un total de 11 mil 419 casos, según datos de la Secretaría de Salud Federal (SSa).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia sanitaria detalló que del total de infecciones, 4 mil 966 corresponden al año actual.

Según los casos acumulados, Chihuahua es el estado con mayor incidencia, al sumar 4 mil 513.

De acuerdo con datos oficiales, le siguen Jalisco con 3 mil 603 casos, Chiapas con 680, CDMX con 392 y Michoacán con 346.

Asimismo, se indicó que el grupo de edad más afectado por el sarampión es el de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9 años y jóvenes de 25 a 29 años de edad.

Respecto a las muertes por enfermedad febril exantemática, se han confirmado 32:

  • Chihuahua – 21 muertes
  • Jalisco – 3 muertes
  • Sonora – 1 muerte
  • Durango – 2 muertes
  • Michoacán – 1 muerte
  • Tlaxcala – 1 muerte
  • CDMX – 1 muerte
  • Chiapas – 1 muerte
  • Guerrero – 1 muerte

Cabe señalar que cinco de las víctimas mortales ocurrieron en el presente año.

