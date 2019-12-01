Confirman a dos bebes fallecidos en la última semana por tos ferina; suman ya 65 los fallecidos en lo que va del año

Confirman a dos bebes fallecidos en la última semana por tos ferina; suman ya 65 los fallecidos en lo que va del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 21:14:23
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud, confirmó el fallecimiento de dos bebés por tos ferina en la última semana, ascendiendo a 62 decesos totales en menores de 1 año por esta enfermedad en México, según el informe de la dependencia, con corte al 5 de septiembre de 2025.

Se informó que las defunciones sucedieron en 19 estados, siendo Puebla la que registró mayor mortalidad con el 42.9%, seguido por Baja California Sur con 18.2%, Jalisco con 15.1%, Tamaulipas con 13.3% y Campeche con 8.7%.

El 87% de los bebes fallecidos tenían a penas 6 meses de edad, siendo el 58% mujeres.

El cierre preliminar de 2024 fueron de 34 fallecidos por tos ferina, motivo por el cual preocupa ya que en los primeros 9 meses de este 2025, la cifra de fallecidos es de 65.

 

