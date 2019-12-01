Confirma la FGR la detención de 2 presuntos responsables de los delitos de explotacion sexual infantil y homicidio de agentes federales

Ciudad de México, a 10 de abril de 2026.- En operativos coordinados a nivel nacional e internacional, autoridades federales lograron la captura de dos individuos señalados por delitos de alto impacto, entre ellos explotación sexual infantil y el asesinato de agentes ministeriales, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje de su vocero, Ulises Lara, la institución detalló que uno de los detenidos, identificado como Josué Raúl “N”, fue ubicado en el municipio de Kanasín, en el estado de Yucatán. De acuerdo con las investigaciones, el sujeto habría operado durante cerca de una década mediante redes sociales para contactar a menores de edad, grabar contenido de carácter sexual y posteriormente distribuirlo con fines comerciales.

El caso se originó en noviembre pasado tras una denuncia presentada por la oficina de enlace de la Embajada de Australia en México, luego de detectar la posible comercialización de material de abuso infantil que presuntamente se producía en territorio yucateco.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina. Durante el cateo se aseguraron diversos dispositivos electrónicos, así como el inmueble intervenido.

En audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicación del plazo constitucional, por lo que el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa. El imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida mientras avanza el proceso judicial.

En una acción distinta, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades federales, detuvieron en Culiacán, a Óscar Raúl “N”, quien es señalado como presunto responsable del homicidio de dos agentes federales ocurrido el 7 de febrero de 2020 en Cuernavaca.

La FGR indicó que el detenido contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado, delitos que habría cometido junto con otros integrantes de un grupo delictivo que atacó con armas de alto calibre a personal ministerial.

Tras su captura, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, donde quedó a disposición de un juez. La dependencia subrayó que ambos detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se emita una sentencia definitiva en su contra.