Confirma la CNPC que no se reportaron afectaciones tras el sismo en Puerto Escondido, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 22:34:30
Oaxaca, Oaxaca, a 8 de febrero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, no se reportaron daños ni afectaciones tras el sismo de magnitud 5.7, registrado a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

En Oaxaca, el movimiento fue percibido de fuerte intensidad en regiones como la Costa, Istmo, Sierra Sur, Mixteca y Valles Centrales, mientras que en Pinotepa Nacional se sintió de manera ligera a moderada; en todos los casos se activaron los protocolos y la alerta sísmica. En la Ciudad de México y el Estado de México el sismo fue percibido de forma ligera, se activaron alertas sísmicas y en teléfonos móviles, y tras recorridos preventivos no se reportaron daños.

Autoridades de Protección Civil de Morelos, Colima, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Puebla informaron que el sismo no fue percibido y no se registraron afectaciones.

La Secretaría de Marina señaló que no se esperan variaciones en el nivel del mar, descartando riesgo de tsunami. Por su parte, dependencias federales como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, CFE y Guardia Nacional reportaron saldo blanco, activación de protocolos preventivos y operación normal de servicios, sin daños en infraestructura ni personas lesionadas.

