Concluyen su Servicio Militar Nacional 364 jóvenes en Morelia

Concluyen su Servicio Militar Nacional 364 jóvenes en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:06:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Un total de 364 jóvenes, entre ellos 354 hombres y 10 mujeres voluntarias, concluyeron su adiestramiento como parte del Segundo Escalón del Servicio Militar Nacional 2026, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la 21 Zona Militar, en Morelia.

El acto fue encabezado por el coronel de Infantería Francisco Mendoza Velázquez, comandante del 12 Batallón de Infantería, quien reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las y los participantes durante esta etapa de preparación.

Durante su formación, las y los jóvenes recibieron adiestramiento para fortalecer sus conocimientos y valores cívicos y militares, como parte de las actividades del Servicio Militar Nacional.

Con esta ceremonia, el Ejército Mexicano destacó su labor en la formación de ciudadanos responsables y en el fomento de valores como la lealtad, el respeto, la disciplina y el patriotismo.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por homicidio de periodista en Comonfort, Guanajuato
Observatorio de Seguridad Humana reporta repunte de homicidios y extorsión en Apatzingán
En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos
Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro deja a una persona con heridas graves
Más información de la categoria
Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia
EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México
Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo
Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum