Concluyen su Servicio Militar Nacional 364 jóvenes en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:06:43

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Un total de 364 jóvenes, entre ellos 354 hombres y 10 mujeres voluntarias, concluyeron su adiestramiento como parte del Segundo Escalón del Servicio Militar Nacional 2026, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la 21 Zona Militar, en Morelia.

El acto fue encabezado por el coronel de Infantería Francisco Mendoza Velázquez, comandante del 12 Batallón de Infantería, quien reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las y los participantes durante esta etapa de preparación.

Durante su formación, las y los jóvenes recibieron adiestramiento para fortalecer sus conocimientos y valores cívicos y militares, como parte de las actividades del Servicio Militar Nacional.

Con esta ceremonia, el Ejército Mexicano destacó su labor en la formación de ciudadanos responsables y en el fomento de valores como la lealtad, el respeto, la disciplina y el patriotismo.