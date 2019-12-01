Conagua Michoacán mantiene atención en la costa michoacana ante posible canal de baja presión

Conagua Michoacán mantiene atención en la costa michoacana ante posible canal de baja presión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 17:03:31
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Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, da seguimiento a la posible formación de un canal de baja presión en el Océano Pacífico para mantener informada a la población sobre la evolución del clima en la región de la costa michoacana.

Luis Roberto Arias Reyes, director local de la Conagua en Michoacán, informó que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos se observa un 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días, lo que favorecerá el potencial de lluvias en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Ante esta situación, la dependencia se mantiene alerta y realiza un seguimiento puntual de los niveles de presas, ríos y drenes en la entidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los michoacanos.

“El nivel promedio de las 24 presas en Michoacán se encuentra en el 56.35 por ciento, por lo que seguiremos monitoreando constantemente”, señaló el delegado.

De igual manera, enfatizó el compromiso del Gobierno de México por mantener informada a la ciudadanía de forma oportuna, por lo que se trabaja en estrecha coordinación con las autoridades de Protección Civil para implementar las medidas preventivas necesarias durante esta temporada de lluvias.

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