Con Sheinbaum, matan a más policías en México: uno cada día; Michoacán, Sinaloa y Guanajuato, los más violentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 20:01:47

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2025.– La violencia contra las fuerzas del orden ha alcanzado cifras alarmantes en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum. En lo que va de 2025, al menos 244 policías han sido asesinados en el país, un promedio de uno cada día, y un 22% más que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Los datos de la organización mexicana Causa en Común muestran un incremento sostenido y preocupante: del 1° de octubre de 2024 al 28 de agosto de 2025, ya con Sheinbaum en la presidencia, se contabilizan 338 policías ejecutados en distintos estados de la República.

Estados más mortales en 2025

Las cifras más recientes colocan a Sinaloa en el primer lugar con 35 agentes asesinados, seguido por Guanajuato (28), Michoacán (23), Guerrero (21) y Veracruz (16).

El repunte en estas entidades refleja la persistencia del crimen organizado y la vulnerabilidad de las corporaciones policiales frente a grupos armados que operan con amplia capacidad de fuego y control territorial.

El 2024 ya era un año sangriento

El año pasado cerró con 320 policías asesinados, también a un ritmo de uno por día. En aquel entonces, Guanajuato fue el epicentro de la tragedia con 61 agentes caídos, seguido del Estado de México (24), Guerrero (22), Chiapas (20), Michoacán (17), Nuevo León (16), Tamaulipas (16), Sinaloa (16), Baja California (13) y Colima (12).

A pesar de esas cifras, el 2025 apunta a superar con creces las estadísticas, marcando una tendencia de mayor letalidad contra los uniformados en el actual sexenio.

El costo humano de la guerra interna

Los datos revelan que México mantiene un promedio constante de un policía asesinado cada día, lo que ha colocado a las corporaciones locales y estatales en la primera línea de fuego en la guerra contra el crimen organizado.

Con esta dinámica, especialistas advierten que los asesinatos de policías podrían superar los registros de años anteriores, consolidando al 2025 como uno de los periodos más letales para las fuerzas de seguridad en la historia reciente del país.