Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 12:59:46

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) hace un llamado a las y los concesionarios del servicio de transporte público a aprovechar el programa “Ponte a mano, regularízate”, el cual permite eliminar el historial de adeudos y pagar únicamente el refrendo correspondiente al ejercicio 2026 en una sola exhibición.

Esta iniciativa busca facilitar la regularización de las concesiones individuales y brindar alternativas para que las y los transportistas puedan ponerse al corriente en sus obligaciones administrativas, sin que tengan que pagar los adeudos acumulados de ejercicios anteriores.

Las personas interesadas en realizar el trámite y efectuar el pago correspondiente tienen hasta el 15 de diciembre para acudir a las oficinas centrales del ITransporte, ubicadas en avenida Francisco I. Madero número 60, colonia Molino de Parras, en Morelia, así como a cualquiera de sus delegaciones regionales.

La dependencia invita al sector transportista a sumarse a este programa para regularizar su situación administrativa y contribuir al ordenamiento y fortalecimiento del servicio de transporte público en Michoacán.