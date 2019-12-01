Ciudad de México, a 9 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la eliminación de la corrupción permite contar con recursos suficientes para destinarlos directamente a la población. En ese contexto, señaló que en 2026 se asignó un billón de pesos a los Programas para el Bienestar, incluidos los apoyos educativos, los cuales registraron un incremento de 216 por ciento al pasar de 7.2 millones de becarios en 2019 a 22.8 millones, con un presupuesto superior a 140 mil 389 millones de pesos.

“Nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela. Entonces, por eso son las Becas Universales. Y son para educación pública, porque quien tiene dinero para llevar a sus hijos a la escuela privada no necesariamente requiere la beca”, afirmó.

Asimismo, subrayó que estos apoyos buscan garantizar condiciones mínimas para que niñas y niños puedan estudiar y evitar la deserción escolar por motivos económicos. “Si los niños y niñas tienen una base mínima que les permite útiles, uniformes (…) entonces tienen lo que se requiere para poder aprender”, explicó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en enero se entregaron tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de secundaria de la Beca Universal Rita Cetina, que otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Agregó que desde el 3 de febrero iniciaron las asambleas informativas en primarias para la nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, la cual consiste en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno, beneficiando a más de 6.3 millones de familias y 8 millones de estudiantes.