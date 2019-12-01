Comunidades Indígenas de Michoacán en alerta ante inseguridad; exigen cumplimiento de bases de seguridad

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 14:24:10

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), informó que las comunidades indígenas de la entidad se encuentran actualmente en un estado de " calma" y se mantienen en alerta constante ante cualquier posible brote de violencia o inseguridad.

Ulianov Guzmán recordó que, a pesar de la relativa tranquilidad actual, la dirigencia indígena ha solicitado desde hace varios meses a las autoridades el redoble de la seguridad en puntos específicos de la geografía michoacana.

El vocero señaló que, si bien la situación general es de calma, el pasado fin de semana se registraron incidentes relevantes que mantienen a las comunidades vigilantes.

"Hubo incendios de los bancos del Bienestar en San Jerónimo Purenchecuaro, en San Matías el Grande.. también hubo ataques contra la Base de Operaciones Interinstitucionales Santa Fe de la Laguna... Ahorita está en tensa calma, los compañeros, muchas comunidades se cerraron", comentó Ulianov Guzmán.

Además, el líder del CSIM destacó que la seguridad sigue siendo una preocupación latente, señalando el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno estatal en materia de protección.

"El gobierno que debe de cumplir con su compromiso, él se comprometió a instaurar una Base de Operaciones Interinstitucional, por lo menos en cada región indígena... En algunos casos ha cumplido, en otros no, un 50% ha cumplido estos compromisos", detalló.

Mencionó específicamente que faltan BOI en regiones como la Meseta, y Ocopeo, a pesar de los compromisos adquiridos. La medida de autoprotección que mantienen es el cierre de los pueblos después de las 10 de la noche.