“Como debe en México, debe en Estados Unidos": nuevo capítulo de Claudia Sheinbaum vs Ricardo Salinas Pliego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:18:11

Ciudad de México, 24 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, con el cual ha tenido varios dimes y diretes durante su Administración, tiene adeudos fiscales en Estados Unidos como en el país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseveró que Salinas Pliego no paga lo que debe.

“Toma chocolate, paga lo que debes”, fue la frase que utilizó la mandataria mexicana tras ser cuestionada por la prensa por el presunto pago de 20 millones de dólares que realizó en el país vecino para evitar ser arrestado por una deuda.

Así mismo, aseguró que no tenía mayores detalles del proceso legal que enfrenta Salinas Pliego en Estados Unidos.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum Pardo y el empresario mexicano han tenido varios desencuentros, a tal grado que Ricardo Salinas hizo un Grito de la Independencia alternativo desde sus redes sociales para exigir un mejor México.