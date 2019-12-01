Comisión Especial de Cuentas Públicas, sin información por parte del ESFE: Claudia Díaz Gayou

Querétaro, Qro., 13 de abril de 2026.- Tras varios meses de que se conformó la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas, esta no presenta resultados pues, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro no atendió el requerimiento de información formulado para esta comisión, lo cual, impidió contar con los elementos técnicos, documentales y metodológicos necesarios para el ejercicio pleno de las facultades de la comisión, afirmó Claudia Díaz Gayou, presidenta de dicha comisión.

“Después de verificar el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2024 de la entidad fiscalizada y la información a la que tuvo acceso, determina el informe que, no ha sido elaborado el cumplimiento con la normatividad aplicada; y que la ESFE no atendió el requerimiento de información”.

Al dar lectura a un documento, la diputada mencionó que entregaba los proyectos de dictamen del resultado de la revisión y análisis de los informes individuales de fiscalización superior de la cuenta pública de 52 entidades fiscalizadas, no para ser votados el día de hoy, sino para que los integrantes de la comisión legislativa puedan revisarlos y nutrirlos con sus observaciones.

Indicó que estos proyectos fueron elaborados con la información pública a la que todos tuvieron acceso desde el pasado mes de diciembre, contiene la negativa de la Entidad Superior de entregar la información que le fue requerida y que dijo, era indispensable para el cumplimiento de su objeto; añadió que en ellos se incluyen las conclusiones del análisis de la información que le hizo llegar el diputado Ulises Gómez De la Rosa a su presidencia.

“La revisión y el análisis que se consigna en los proyectos de dictamen está realizada bajo la óptica jurídica y técnica, y con el objetivo de mejorar el proceso de fiscalización superior, que entre muchos otros aspectos, carece de las auditorías de desempeño, herramienta clave para poder afirmar que los recursos le dieron resultados a la gente”.

El diputado Ulises Gómez de la Rosa enfatizó su discrepancia respecto al procedimiento, al considerar que la cuenta pública es única por lo que se debe trabajar un dictamen general por toda la cuenta pública y no un dictamen por cada uno de los entes o los municipios.

“¿Por qué es ello? Porque finalmente el informe individual pues es la base técnica sobre la cual estamos trabajando; el informe general contiene toda la síntesis para tomar una decisión técnica, política sobre el asunto y el dictamen recae sobre la cuenta pública completa, es decir, yo discreparía de que hiciéramos uno por cada ente, por cada municipio, y me gustaría más bien que sí trabajáramos un documento diferente donde pudiera verse toda la cuenta pública”.

Por ello, entregó un documento, de su autoría, con la finalidad de que también pueda analizarse y que, agregó, coincide con muchos de los resolutivos leídos por la presidenta de la comisión legislativa.

El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero cuestionó que ante la propuesta de declarar un receso por parte de la presidencia de la comisión legislativa, para reanudar el próximo 15 de abril, dos días no es suficiente para la elaboración y preparación del dictamen.

Al término de las intervenciones, la presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas en la LXI Legislatura del Estado, diputada Claudia Díaz Gayou declaró un receso con el objetivo, dijo, de favorecer el adecuado desarrollo de las deliberaciones y la construcción de consensos.