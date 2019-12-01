Comienzan a concentrarse transportistas en el bulevar Aeropuerto de León por paro nacional 

Comienzan a concentrarse transportistas en el bulevar Aeropuerto de León por paro nacional 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 08:21:08
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León, Guanajuato, a 26 de octubre 2026.- La movilización anunciada por transportistas como parte del paro nacional de este lunes 26 de octubre comenzó a hacerse presente en Guanajuato, con la circulación de tráileres y camiones sobre el bulevar Aeropuerto, en el acceso a la ciudad de León.

La protesta forma parte de una jornada nacional en la que integrantes del sector buscan que el Gobierno Federal atienda diversas demandas relacionadas con la seguridad en las carreteras, las extorsiones y las condiciones económicas que enfrenta la actividad transportista.

Entre sus principales exigencias se encuentra el reforzamiento de la vigilancia y de las labores de inteligencia para prevenir asaltos, robos de mercancía y agresiones contra los operadores durante sus recorridos.

Además, denuncian presuntas extorsiones y cobros irregulares atribuidos a distintos grupos y autoridades en caminos federales y locales, por lo que solicitan medidas para frenar estas prácticas.

En materia económica, piden revisar la carga fiscal que enfrenta el sector y atender sus inconformidades relacionadas con el proyecto del Paquete Económico.

Otra de sus demandas es que las aseguradoras vinculadas con las autopistas cumplan con las indemnizaciones correspondientes cuando una unidad de transporte es robada y no logra recuperarse.

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