Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 07:58:57

Ciudad de México, a 17 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y la península de Yucatán.

Además, el frente frío número 7 provocará lluvias con chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en dicha región.

Por otra parte, canales de baja presión originarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el martes 17 de noviembre de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste), Campeche (suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Puebla (sureste), Campeche (suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para este martes:

De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: