Colectiva feminista rechaza expresiones contra periodistas en Querétaro

Autor: Luis Pérez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 19:33:06

Querétaro, Qro., 23 de marzo de 2026.- La colectiva Las Temis Luchando Juntas A.C. emitió un posicionamiento tras las expresiones difundidas en el programa Blanco y Negro, donde se realizaron comentarios que descalifican el trabajo de mujeres periodistas en Querétaro, en un contexto de inconformidad por su exclusión en espacios institucionales.

En el documento, la organización señaló que las declaraciones reproducen “un patrón histórico de invisibilización y violencia simbólica contra las mujeres en el periodismo” y advirtió que este tipo de discursos contribuyen a perpetuar estereotipos y a deslegitimar la participación de mujeres en medios de comunicación.

La colectiva indicó que estos hechos evidencian que la violencia mediática contra periodistas mujeres es un problema estructural que requiere atención. También rechazó expresiones que minimicen o ridiculicen su labor y sostuvo que estas prácticas reproducen exclusión en el espacio público.

Asimismo, señaló que los medios de comunicación tienen responsabilidad en evitar la normalización de este tipo de discursos y garantizar condiciones de respeto e igualdad para las audiencias y quienes ejercen el periodismo.

En su posicionamiento, Las Temis Luchando Juntas A.C. manifestaron respaldo a las periodistas y reporteras, al considerar su trabajo como parte del acceso a la información y la vida democrática.

La organización también planteó la necesidad de establecer protocolos contra la violencia de género en medios e instituciones, así como mecanismos de protección para periodistas y sanciones ante conductas discriminatorias.

El pronunciamiento se suma a las reacciones registradas en el estado tras la difusión de comentarios considerados ofensivos hacia mujeres periodistas y la discusión sobre su participación en espacios informativos vinculados con autoridades.