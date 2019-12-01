Colectiva ADAX lista para tomar calles de Querétaro en la búsqueda de la despenalización del aborto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 11:52:31

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- La fundadora de la colectiva ADAX Digitales, Mayra Alejandra Dávila Alvarado informó que están preparadas tomar las calles de Querétaro el próximo 28 de septiembre (28S) como parte las acciones por el “Día Internacional por la Despenalización del Aborto”.

Mencionó que se busca sumar a instituciones educativas para que se les permita impartir conferencias enfocadas en la educación sexual y reproductiva, ya que este día se busca crear conciencia sobre el aborto legal y seguro para todas.

“En el marco del 28S realizaremos conferencias enfocadas a las comunidades estudiantiles, con el objetivo de brindar educación sexual y productiva a la comunidad; hacemos un llamado a la sociedad en general; a los directores de instituciones educativas y comunidades estudiantiles que estén interesados para que nosotras impartamos una conferencia en sus planteles”, dijo.

Explicó que la marcha programa para el 28S está programada a las 16:00 horas para salir a las 16:30 horas de la Alameda Hidalgo, subiendo por avenida Zaragoza hasta el tanque, para después regresar por la misma avenida

“Desde la colectividad presente hacemos el llamado a las mujeres para que se sumen a la convocatoria de la marcha del 28S que encabezaremos el domingo en la Alameda Hidalgo sobre avenida Zaragoza y nos empezaremos a concentrar a las 4:00 de la tarde para iniciar con el recorrido a las 4:30 de la tarde”.

Reconoció que esta marcha estará conformada por distintos bloques como: batucadas, mujeres danzantes, mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres que marchan por primera vez, colectivas mujeres autónomas, mujeres con infancias, mujeres con discapacidad y mujeres sobre ruedas.

Afirmó que después de marcha se tendrán actividades artístico-culturales, con diversas compañeras que se suman para realizar posicionamientos desde el arte y la cultura.

“Posterior a la marcha tendremos nuestros eventos culturales, también hacemos un llamado a las mujeres artistas, fotógrafas, pintoras, muralistas, bailarinas, raperas y cantantes para que se unan a las distintas actividades, con el objetivo de que el arte audiovisual para empatizar”.