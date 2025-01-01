Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:50:25

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de OZEMPiC (Semaglutida) y Saxenda (Liraglutida), dos medicamentos utilizados para bajar de pesos.

Lo anterior, tras recibir una denuncia por parte de la compañía Novo Nordisk México S.A. de C.V.

De acuerdo con la dependencia federal, la falsificación fue hecha en las siguientes cuatro presentaciones:

- OZEMPiC 2 mg. El lote falso muestra el logotipo de la marca Helix LABS que no cuenta con registro sanitario. La caja incluye textos en idioma diferente al español y carece de la forma farmacéutica. Su venta se realiza a través de plataformas de comercio electrónico.

- OZEMPiC 0.25 mg/0.5 mg. Los lotes falsificados son el PP5K617 y PP7K381.

- Saxenda 6 mg/mL. El lote falsificado es el MZF3L04 e incluye una pluma de marca diferente a Saxenda y con una escala de 0 a 80 con el selector de dosis que se alarga.

- Lotes MP5B060 y MP5B896 de OZEMPiC y Saxenda.

Además, se identificó la comercialización ilegal de un producto con semaglutida genérica, en solución inyectable en pluma precargada 1,34 mg/mL, 0,25/0,5/1 mg/dosis y número de lote 20250101AH-II, el cual no cuenta con registro sanitario autorizado en México.