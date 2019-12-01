CNTE Sección XVIII Reportó Hace Tres Años Cerca de 200 Casos de Irregularidades en Nómina de la SEE

Morelia, Michoacán a 14 de marzo del 2026.- Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, señaló que hace tres años, la fracción sindical reportó al menos 200 casos de personal que aparecía en la nómina de la Secretaría de Educación en el Estado sin estar laborando en el centro de trabajo asignado.

El dirigente detalló que, tras la revisión de esos expedientes, se concluyó que no todos los casos correspondían a trabajadores denominados como "aviadores" en el sentido estricto.

Mandujano Ortega especificó que una parte significativa de estas inconsistencias se debían a fallas administrativas internas de la propia Secretaría, ya que no se realizaron los trámites de regularización o reubicación de pago cuando el personal había sido transferido a otra adscripción.

En relación con la situación actual del personal, el líder sindical apuntó que, si bien se ha avanzado, al día de hoy se tienen registradas cerca de mil 500 personas cuyos pagos aún permanecen sin ser reubicados formalmente en el sistema, a pesar de que el personal sí se encuentra laborando en sus centros de trabajo reales.

Cuestionado sobre si entre presuntos "aviadores" llegaron a identificar funcionarios activos, como presidentes municipales o diputados, Mandujano Ortega afirmó que, con base en los datos que manejó la CNTE, no se ubicó tal situación, ni se identificó a ningún funcionario actual o de administraciones anteriores involucrado en esos casos.