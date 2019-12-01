Ataque armado en Jerécuaro deja dos personas sin vida; uno era esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 19:37:17

Jerécuaro, Guanajuato, 14 de marzo de 2026.- Dos personas perdieron la vida la noche del viernes en el municipio de Jerécuaro tras un ataque armado; entre las víctimas se encuentra Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, informó el gobierno local mediante un comunicado oficial.

En el mensaje, el Gobierno Municipal lamentó profundamente los hechos y condenó enérgicamente la agresión ocurrida durante la noche, en la que también falleció otra persona cuya identidad no fue precisada en el comunicado.

Asimismo, la administración municipal expresó sus condolencias a la alcaldesa, a su familia y a sus seres queridos, señalando que la comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas pérdidas que calificó como irreparables.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables. De igual forma, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El gobierno municipal reiteró que colaborará plenamente con las autoridades estatales y federales en el desarrollo de las indagatorias.

Finalmente, el ayuntamiento reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y el bienestar de las familias del municipio.