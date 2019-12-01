Pierde la vida motociclista tras ser atropellado en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 19:14:35

Zitácuaro, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado en la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la colonia Matamoros de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la Avenida Morelos Sur, de la refería colonia, habían atropellado a un motociclista.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las investigaciones que el caso amerita.