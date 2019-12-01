Policía de Villa Madero recupera tractocamión robado durante operativo de vigilancia

Policía de Villa Madero recupera tractocamión robado durante operativo de vigilancia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 18:34:57
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Villa Madero, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Policía Municipal, lograron la recuperación de un camión que había sido robado con violencia en la Tenencia Morelos de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas de esta municipalidad, llevaban a cabo un operativo de prevención del delito y vigilancia por caninos de la cabecera municipal Villa Madero.

En un momento determinado tuvieron a la vida en calidad de abandono, un camión de carga, mismo que contaba con reporte de robo.

Finalmente el camión fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos delito ley.

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