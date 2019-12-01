Fallece hijo del Vicepresidente de BBVA México en accidente automovilístico en Valle de Bravo

Fallece hijo del Vicepresidente de BBVA México en accidente automovilístico en Valle de Bravo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 16:28:22
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Toluca, Estado de México, 14 de marzo de 2026.- Un accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes en la carretera Toluca–Valle de Bravo dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró en el kilómetro 44 de la vialidad, cuando la camioneta en la que viajaban los jóvenes se impactó contra un camión.

En el lugar del accidente murieron Diego Osuna Miranda y otras dos personas que lo acompañaban en el vehículo.

Además, tres pasajeros más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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