CNTE Michoacán se deslinda de intereses políticos

Morelia, Michoacán, 10 de marzo del 2026.- Niega Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, que la fracción que representa sea utilizada como moneda de cambio político por ningún partido, aseguró que su enfoque actual son las demandas laborales y no las alianzas electorales.

El líder sindical fue cuestionado sobre posibles acuerdos o alianzas que pudieran favorecer al legislador de Morena federal Raúl Morón Orozco, presuntamente a través del ex secretario de Educación, Héctor Ayala, mencionando que desconoce dichos temas y que su fracción se mantiene firme en no atender llamados externos a la base educativa.

Mandujano Ortega enfatizó que cualquier participación política futura dependerá exclusivamente de la consulta a sus agremiados.

"En todo caso, si en algún momento existiera algún candidato, porque entiendo que no hay candidatos a ningún partido si en algún momento existiera mi deber es consultar a las compañeras y compañeros de base y me tendrían que decir a mí si se va a participar o no, pero ahorita el día de hoy en marzo y todos los meses que están por seguir no hay ninguna ningún acuerdo ni se ha preguntado al magisterio si participa o no, porque el día de hoy lo más importante son las demandas que tenemos como magisterio, no el tema político", comentó en entrevista con diversos medios de comunicación.

Según ell dirigente, su prioridad, y la de su fracción, es la lucha por el pliego petitorio y hacer justicia a las bases, desmintiendo cualquier acuerdo político en este momento.