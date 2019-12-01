CNTE denuncia exclusión del magisterio en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.— Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, denunció que el magisterio michoacano no ha sido convocado ni integrado a las mesas de trabajo para participar en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" desde su aplicación.

El representante magisterial argumentó que la estrategia de pacificación no puede ser efectiva si se ignoran las carencias estructurales del sector educativo.

"Con el magisterio no ha habido ninguna reunión donde se lo tome en cuenta para este plan, y no van a poder llevarlo a cabo si no hay un consenso social con los padres y con la familia. Miren, sobre todo la necesidad ahorita es la falta de maestras y maestros y el pago a las compañeras y compañeros que hoy están trabajando. Entonces, ¿cómo va a funcionar un plan Michoacán si las escuelas no tienen maestros?", expresó en entrevista Mandujano Ortega.

Según datos proporcionados por el líder sindical, la falta de personal en las escuelas es crítica, citando datos internos que indican que, del total de trabajadores en el sistema estatal, 7 mil plazas han sido congeladas, asegurando que esto representa un obstáculo para el desarrollo educativo, especialmente en municipios catalogados como focos rojos por la inseguridad.

Agregó que, por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, nunca han establecido protocolos de seguridad claros para los docentes.