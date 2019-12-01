CNTE convoca a paro de labores de 72 horas en demanda de cumplimiento de pliego petitorio

CNTE convoca a paro de labores de 72 horas en demanda de cumplimiento de pliego petitorio
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 13:10:19
Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación , sección XVIII, convocó a todas las fracciones de la CNTE al paro total de labores de 72 horas para los días 18, 19 y 20 de marzo, con el objetivo de exigir el cumplimiento de diversas demandas del magisterio a nivel estatal y nacional.

Al respecto, Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones, dijo que la movilización busca la unificación de todos los trabajadores de la educación y se realiza en acuerdo con madres y padres de familia, no con funcionarios o políticos.

Detalló que el 18 de marzo, acudirán a la capital del país a una manifestación donde se unirán docentes de todo el país; el 19, habrá toma de presidencias municipales en el estado, y el 20 los docentes michoacanos saldrán a las calles para protestar desde el Monumento a Lázaro Cárdenas hacia Palacio de Gobierno.

El pliego petitorio incluye demandas como: la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE, la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, incremento salarial, pago y regularización de servicios eventuales y programas alternativos de educación.

El líder sindical recalcó que este paro tiene un sentido de justicia y no solo de ausentarse de las aulas por faltar.

"No es un paro de labores que no tenga un sentido, tiene un sentido y es justicia para el magisterio en el estado de Michoacán y en el país", comentó en rueda de prensa en la que también estuvieron presentes los liderazgos magisteriales Eva Hinojosa Tera, de la CNTE azul, y Adhid Carreño; ambos insistieron en una unidad real del magisterio.

Los representantes magisteriales prefirieron no dar cifras sobre la participación que se prevé en el paro de 72 horas.

