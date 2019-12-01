CNPC llama a la ciudadanía a mantenerse alerta ante condiciones climáticas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:30:06

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pidió a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantenerse alerta ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el reforzamiento del sistema frontal número 4 por otros sistemas atmosféricos propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Asimismo, se esperan lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Sinaloa, Jalisco y Colima.

Dichas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y arroyos, así como bajas temperaturas.

Por otra parte, se prevé descenso de temperatura en el norte y noreste, por lo que la dependencia federal indicó que es importante abrigar adecuadamente a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas utilizando la técnica de vestimenta por capas, así como evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.