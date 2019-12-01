Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:41:33

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la población a mantenerse atenta ante los efectos acumulados por las precipitaciones de los últimos días en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes el frente frío número 8 se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México y ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo; muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Tamaulipas; chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila.

Adicionalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el interior del país provocará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur.

De manera simultánea, la masa de aire ártico asociada a este sistema frontal mantendrá un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, generando además un evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y golfo de Tehuantepec.

Por lo anterior, la dependencia federal exhorta a la ciudadanía a priorizar el autocuidado y aplicar medidas para salvaguardar su integridad física y patrimonial.

Se hace un llamado especial a quienes habitan en zonas vulnerables, como laderas inestables, márgenes de ríos, arroyos o áreas susceptibles a inundaciones, para que permanezcan atentos al comportamiento de su entorno.

Para prevenir incidentes derivados del evento de “Norte” y las bajas temperaturas, la CNPC resaltó que es fundamental asegurar techos de lámina, lonas, tinacos y objetos en azoteas que puedan desprenderse, además de alejarse de muros, árboles frondosos y espectaculares en riesgo de caer.