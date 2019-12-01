CNPC invita a la población a tomar precauciones por efectos del frente frío 4

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:22:47

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la ciudadanía a adoptar y fortalecer acciones básicas de protección ante el descenso de las temperaturas y la presencia de lluvias para las próximas horas en diversos estados del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 se desplaza sobre la región norte de la República Mexicana en interacción con corrientes atmosféricas de altura, lo que propiciará chubascos, ambiente fresco a frío y rachas de viento sobre entidades del noroeste y norte del país.

De manera simultánea, la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá la continuidad de precipitaciones en estados del sur, sureste y la península de Yucatán.

Por lo anterior, la dependencia federal invitó a la población a aplicar medidas de autocuidado como abrigarse adecuadamente mediante el uso de capas de ropa, proteger con especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitaminas A y C.

De igual forma, se recomienda asegurar techos, láminas y objetos propensos a ser desplazados por las fuertes rachas de viento, al tiempo que se aconseja extremar precauciones al transitar por carreteras o vialidades con presencia de lluvias o niebla, mantener distancias de seguridad y moderar la velocidad.